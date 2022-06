Botte ai carabinieri, furti e violazioni dei Daspo urbani: a Termini fioccano denunce e multe (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma – I carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno intensificato i controlli presso l’area della stazione ferroviaria Termini e nella zona di piazza dei Cinquecento finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Il bilancio dell’attività è di 8 denunce a piede libero, 4 persone multate. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sorpreso un’automobilista straniero di 30 anni, alla guida della propria autovettura, con un permesso di guida internazionale che, all’esito degli accertamenti è risultato falso. Il documento è stato sequestrato. Denunciato anche un cittadino colombiano senza fissa dimora, sorpreso all’uscita di un negozio del Forum ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma – Idella Compagnia Roma Centro hanno intensificato i controlli presso l’area della stazione ferroviariae nella zona di piazza dei Cinquecento finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Il bilancio dell’attività è di 8a piede libero, 4 persone multate. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, idel Nucleo Roma Scalohanno sorpreso un’automobilista straniero di 30 anni, alla guida della propria autovettura, con un permesso di guida internazionale che, all’esito degli accertamenti è risultato falso. Il documento è stato sequestrato. Denunciato anche un cittadino colombiano senza fissa dimora, sorpreso all’uscita di un negozio del Forum ...

