Bergamo: ecco i nuovi autobus cinesi, completamente elettrici della Linea C (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. La Linea C si arricchisce di due nuovi mezzi “completamente elettrici e altamente performanti. Si tratta di due autobus E12 dell’azienda cinese Yutong – spiega Atb – con un’autonomia estesa fino a 12 ore, che ne permette la circolazione senza necessità di ricarica per l’intero servizio”. I mezzi misurano entrambi 12 metri, hanno una capienza totale di 82 posti e una serie di accorgimenti tecnici che li rendono “fra i più innovativi sul mercato – prosegue l’azienda del trasporto pubblico -. Oltre la gestione automatica, durante la frenata, dell’utilizzo del motore in funzione ‘generatore’ per la ricarica delle batterie e l’utilizzo dei freni in funzione della pressione sul pedale del freno e della velocità, gli autobus ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022). LaC si arricchisce di duemezzi “e altamente performanti. Si tratta di dueE12 dell’azienda cinese Yutong – spiega Atb – con un’autonomia estesa fino a 12 ore, che ne permette la circolazione senza necessità di ricarica per l’intero servizio”. I mezzi misurano entrambi 12 metri, hanno una capienza totale di 82 posti e una serie di accorgimenti tecnici che li rendono “fra i più innovativi sul mercato – prosegue l’azienda del trasporto pubblico -. Oltre la gestione automatica, durante la frenata, dell’utilizzo del motore in funzione ‘generatore’ per la ricarica delle batterie e l’utilizzo dei freni in funzionepressione sul pedale del freno evelocità, gli...

