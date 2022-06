Pubblicità

sportli26181512 : Barcellona: fissato il prezzo di Depay: Secondo Sport il Barcellona ha messo in vendita l'attaccante olandese Memph… -

Goal.com

Il sogno dell'attaccante è il ritorno a, improbabile però a causa delle difficoltà ...i test anche Asllani che arriva all'Inter in prestito per 4 milioni con obbligo di riscattoa 10 ...... "Non sono giuste" Vettel, disavventura a: gli rubano lo zaino, insegue i ladri in ... Il rinnovo di Sebastian Non abbiamouna deadline, ma è ovvio che, a un certo punto, se ... La Roma annulla la partecipazione al Trofeo Gamper, il Barcellona: "Ritirata senza motivo" La Juventus riprende a sorpresa una pista per l'attacco, il costo per il vice Vlahovic non è elevato: occasione da sfruttare ...Il rinnovo di Ibra con il Milan sembra ormai molto vicino: l'attaccante svedese avrà un nuovo contratto dato l'infortunio ...