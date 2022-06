Annuvolamenti residui e qualche rovescio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Mercoledì 29 giugno: dopo il temporale di ieri, vediamo come sarà il tempo a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Massimo Mazzoleni. ANALISI GENERALE Un fronte temporalesco si estende dalle Alpi Occidentali all’Italia centrale e manterrà condizioni di variabilità almeno fino a govedì. Successivamente l’anticiclone europeo si rafforzerà di nuovo, portando tempo stabile e molto caldo nel corso del weekend su tutto il Nord Italia. Mercoledì 29 giugno 2022 Tempo Previsto: Dal mattino su Lombardia Ovest poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con, mentre su Lombardia Est in parte nuvoloso o nuvoloso con temporanei addensamenti cumuliformi e schiarite via via più frequenti: ancorapioggia oisolato su Valtellina, Bresciano e Garda in rapido ...