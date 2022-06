Wimbledon 2022 | risultati donne 27 giugno | avanza Elisabetta Cocciaretto | fuori Martina Trevisan e Lucia Bronzetti

(Di martedì 28 giugno 2022) Si è conclusa la prima giornata di incontri del primo turno del tabellone di singolare femminile di: sull’erba britannica, dei 32 confronti previsti, 23 sono stati completati, mentre 3 sono stati sospesi per oscurità a fine secondo set, infine 6 sono stati rinviati direttamente a domani. In casa Italia solo un’azzurraoggi al secondo turno: nel derbyspazza viaper 6-2 6-0 dopo un’ora e nove minuti di gioco, mentrecede nettamente alla statunitense Ann Li, che si impone con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e due minuti.domina il derby contro ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - SuperTennisTv : ?? Si alza il sipario su #Wimbledon 2022! ?? Ecco gli italiani che faranno oggi il loro esordio ?? #tennis - Gazzetta_it : Wimbledon, Sinner batte Wawrinka e va al 2° turno - sportli26181512 : Wimbledon, Sinner: 'Novità nel gioco per crescere sull'erba. Pubblico speciale': Le parole di Jannik Sinner dopo il… - zizionice : RT @Gazzetta_it: Wimbledon, il programma di martedì: #Berrettini apre, poi #Nadal, Serena e altri 4 italiani -

Esordio vincente per Jannik Sinner (nella foto) nel day 1 del main draw maschile di, terzo Slam del, scattato oggi sui prati dell'All England Club di Londra. L'altoatesino, n.13 del ranking e 10 del torneo, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka, n.267 ATP, ma in ...Esordio dolce - amaro per l'Italia a: il terzo Slam della stagione è iniziato col piede giusto per Jannik Sinner, che ha avuto la meglio contro Wawrinka, mentre non si può dire lo stesso di Fognini, ko contro Griekspoor. Il ...Fuori anche la grande sorpresa dei tornei pre-Wimbledon, ossia Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, vincitrice back-to-back a Nottingham e a Birmingham, cede in tre set alla 21enne slovacca Kaja Juvan.Il sorteggio di Wimbledon aiuta Matteo: Nole solo in finale. Sinner, trappola Wawrinka. Giorgi ko a .... Andrea Huesler, fuori dalla Top100, quindi il giovane statunitense Jenson Brooksby, al suo debu ...