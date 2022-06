Wimbledon 2022, nulla da fare per Jasmine Paolini: Kvitova ha la meglio in rimonta (Di martedì 28 giugno 2022) Esce di scena al primo turno Jasmine Paolini a Wimbledon 2022, dove era chiamata ad una mezza impresa contro Petra Kvitova, due volte vincitrice del torneo e proveniente dal titolo vinto pochi giorni fa ad Eastbourne. L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 2-6 6-4 6-2, con la ceca che dopo un primo set obiettivamente pessimo e pieno di errori non forzati, è riuscita a far girare la contesa dalla metà del secondo parziale in poi. TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA PRIMO SET – Da incubo la prima mezz’ora di gioco da parte della tennista ceca, che riesce a tenere il ritmo di Jasmine negli scambi solo nei primi quattro games. Dal 2-2, grazie anche a ben venti errori non forzati da parte dell’avversaria, l’azzurra mette a segno un parziale di quattro games a zero e conquista ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Esce di scena al primo turno, dove era chiamata ad una mezza impresa contro Petra, due volte vincitrice del torneo e proveniente dal titolo vinto pochi giorni fa ad Eastbourne. L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 2-6 6-4 6-2, con la ceca che dopo un primo set obiettivamente pessimo e pieno di errori non forzati, è riuscita a far girare la contesa dalla metà del secondo parziale in poi. TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA PRIMO SET – Da incubo la prima mezz’ora di gioco da parte della tennista ceca, che riesce a tenere il ritmo dinegli scambi solo nei primi quattro games. Dal 2-2, grazie anche a ben venti errori non forzati da parte dell’avversaria, l’azzurra mette a segno un parziale di quattro games a zero e conquista ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - SkySport : Tennis, Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon #SkySport #Wimbledon #Berrettini - sportface2016 : #Wimbledon, Jasmine #Paolini si ferma al primo turno: vittoria in rimonta per Petra #Kvitova - TarallucciE : RT @sportface2016: #Wimbledon, le dichiarazioni di Alize #Cornet fanno scalpore: 'Al Roland Garros avevamo tutte il #covid, ma non abbiamo… -