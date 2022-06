Wimbledon 2022, Berrettini ma non solo: cosa tenere d’occhio nel day 2 (Di martedì 28 giugno 2022) Nel day 2 del torneo di Wimbledon 2022 si disputeranno i primi turni della parte bassa del tabellone maschile e quelli della parte alta del tabellone femminile. A causa delle due interruzioni per pioggia avvenute ieri, inoltre, devono essere completati (o addirittura iniziati) alcuni incontri appartenenti al programma della giornata inaugurale. Particolare attenzione merita quello tra il tedesco Altmaier e lo svedese Mikael Ymer, da cui uscirà il nome dell’avversario di secondo turno di Jannik Sinner. Lo scandinavo è in vantaggio di due set e dunque appare il maggior indiziato. Vediamo nel dettaglio le cose da tenere d’occhio in questa seconda giornata all’All England Club. IL RITORNO DI RAFA – Non giocava a Wimbledon dal 2019 (nel mezzo anche l’edizione di due anni fa cancellata per via del Covid). ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Nel day 2 del torneo disi disputeranno i primi turni della parte bassa del tabellone maschile e quelli della parte alta del tabellone femminile. A causa delle due interruzioni per pioggia avvenute ieri, inoltre, devono essere completati (o addirittura iniziati) alcuni incontri appartenenti al programma della giornata inaugurale. Particolare attenzione merita quello tra il tedesco Altmaier e lo svedese Mikael Ymer, da cui uscirà il nome dell’avversario di secondo turno di Jannik Sinner. Lo scandinavo è in vantaggio di due set e dunque appare il maggior indiziato. Vediamo nel dettaglio le cose dain questa seconda giornata all’All England Club. IL RITORNO DI RAFA – Non giocava adal 2019 (nel mezzo anche l’edizione di due anni fa cancellata per via del Covid). ...

