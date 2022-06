Un azzurro dirà addio | su di lui un club di Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 28 giugno 2022) Il Napoli è pronto a direa Kevin Malcuit: l’esterno francese non rinnoverà infatti il suo contratto in essere con ilpartenopeo, che scadrà tra due giorni. Complice anche l’esplosione di Alessandro Zanoli, che già nella scorsa stagione ha vestito i panni del vice Di Lorenzo, l’ex Lille non ha avuto grande spazio ed è pronto ad accasarsi altrove per trovare un minutaggio maggiore. Elementi che non hanno convinto le parti a procedere con il rinnovo di contratto, complice anche l’abbattimento del monte ingaggi imposto dal presidenteAurelio De Laurentiis. Il francese potrebbe, però, restare inA: stando a quanto appreso dalla redazione di tuttomercatoweb.com, il Bologna lo starebbe valutando in vista della sessione estiva che vedrà il suo via ufficialmente a partire dal 1° luglio. Da quel ...