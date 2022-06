Ultime Notizie – Default Russia, conferma di Moody’s su debito estero (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la scadenza dell’ultimo ‘periodo di grazia’ l’agenzia Moody’s ha comunicato ufficialmente il Default della Russia sul suo debito estero, ricordando che Mosca non ha pagato gli interessi in scadenza su due titoli di stato. L’ultima insolvenza della Russia sul proprio debito estero si è verificata più di un secolo fa, quando non furono effettuati pagamenti ai creditori internazionali nel 1918 in seguito alla rivoluzione bolscevica. L’ultimo Default sovrano di Mosca è stato nel 1998 a causa della crisi finanziaria causata dal calo dei prezzi del petrolio e dal crollo del rublo, ma in quel caso il Default aveva colpito solo il debito interno. L’insolvenza dichiarata dall’agenzia di rating non è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la scadenza dell’ultimo ‘periodo di grazia’ l’agenziaha comunicato ufficialmente ildellasul suo, ricordando che Mosca non ha pagato gli interessi in scadenza su due titoli di stato. L’ultima insolvenza dellasul propriosi è verificata più di un secolo fa, quando non furono effettuati pagamenti ai creditori internazionali nel 1918 in seguito alla rivoluzione bolscevica. L’ultimosovrano di Mosca è stato nel 1998 a causa della crisi finanziaria causata dal calo dei prezzi del petrolio e dal crollo del rublo, ma in quel caso ilaveva colpito solo ilinterno. L’insolvenza dichiarata dall’agenzia di rating non è ...

