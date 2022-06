Tuffi, Mondiali 2022: Sargent Larsen/Timbretti Gugiu conquistano l’accesso alla finale dalla piattaforma (Di martedì 28 giugno 2022) Un sesto posto di grande solidità e che fa ben sperare in vista della finale. Missione compiuta da parte di Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu nell’eliminatoria del sincro maschile dalla piattaforma. La giovane coppia azzurra ha staccato con facilità il biglietto per la finale (venivano eliminate solo due delle quattordici coppie in gara), concludendo in sesta posizione e facendo ben sperare in ottica finale, dove gli azzurri possono anche giocarsi un piazzamento a ridosso del podio. Larsen/Timbretti hanno concluso con un punteggio totale di 357.00, il migliore in questo 2022. Un’eliminatoria solida, senza troppe sbavature, anche ci sarà da migliorare l’ingresso in acqua, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Un sesto posto di grande solidità e che fa ben sperare in vista della. Missione compiuta da parte di Andreased Eduardnell’eliminatoria del sincro maschile d. La giovane coppia azzurra ha staccato con facilità il biglietto per la(venivano eliminate solo due delle quattordici coppie in gara), concludendo in sesta posizione e facendo ben sperare in ottica, dove gli azzurri possono anche giocarsi un piazzamento a ridosso del podio.hanno concluso con un punteggio totale di 357.00, il migliore in questo. Un’eliminatoria solida, senza troppe sbavature, anche ci sarà da migliorare l’ingresso in acqua, ...

