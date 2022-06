Test medicina, da settembre cambiano le prove d’ingresso (Di martedì 28 giugno 2022) Dal prossimo autunno cambieranno i Test di ammissione alla facoltà di medicina. Le prove avranno meno domande di logica e cultura generale a vantaggio dei quesiti di biologia, chimica, fisica e matematica. Altre novità arriveranno dal 2023/24 quando sono attesi i “Tolc” del Cisia che potranno essere svolti sin dal penultimo anno delle superiori e per due volte nello stesso anno. Lo ha voluto la ministra dell’Università Cristina Messa con il decreto n. 583 del 24 giugno 2022. Test medicina, come saranno i quiz Le prove si svolgeranno nella prima metà di settembre. I candidati dovranno rispondere a 60 domande a risposta multipla in 100 minuti. Le domande dei Test saranno 60 ma nella distribuzione dei pesi ci sarà più spazio e attenzione alle materie ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 giugno 2022) Dal prossimo autunno cambieranno idi ammissione alla facoltà di. Leavranno meno domande di logica e cultura generale a vantaggio dei quesiti di biologia, chimica, fisica e matematica. Altre novità arriveranno dal 2023/24 quando sono attesi i “Tolc” del Cisia che potranno essere svolti sin dal penultimo anno delle superiori e per due volte nello stesso anno. Lo ha voluto la ministra dell’Università Cristina Messa con il decreto n. 583 del 24 giugno 2022., come saranno i quiz Lesi svolgeranno nella prima metà di. I candidati dovranno rispondere a 60 domande a risposta multipla in 100 minuti. Le domande deisaranno 60 ma nella distribuzione dei pesi ci sarà più spazio e attenzione alle materie ...

