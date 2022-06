Terrore a Roma, sequestrato in casa e costretto a bere gasolio: caccia a due nomadi (Di martedì 28 giugno 2022) Avevano una questione ‘irrisolta’, forse un piano studiato nei minimi dettagli che ruotava attorno ai soldi. Eppure, qualcosa è andato storto perché ieri mattina, poco dopo le 11, un uomo ha chiamato allarmato le forze dell’ordine. Il motivo? Era stato sequestrato in casa, minacciato da due persone, molto probabilmente nomadi, che lo hanno costretto a bere un ‘cocktail’ con sostanze miste, tra cui anche il gasolio. L’obiettivo dei malviventi, che la vittima pare conoscesse, era solo uno: riavere indietro il denaro. Uomo sequestrato in casa in Largo Silvi a Roma L’uomo, un 45enne Romano con precedenti, ieri mattina, intorno alle 11.40, ha allertato le forze dell’ordine. E ha chiesto aiuto. Agli agenti di Polizia del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Avevano una questione ‘irrisolta’, forse un piano studiato nei minimi dettagli che ruotava attorno ai soldi. Eppure, qualcosa è andato storto perché ieri mattina, poco dopo le 11, un uomo ha chiamato allarmato le forze dell’ordine. Il motivo? Era statoin, minacciato da due persone, molto probabilmente, che lo hannoun ‘cocktail’ con sostanze miste, tra cui anche il. L’obiettivo dei malviventi, che la vittima pare conoscesse, era solo uno: riavere indietro il denaro. Uomoinin Largo Silvi aL’uomo, un 45enneno con precedenti, ieri mattina, intorno alle 11.40, ha allertato le forze dell’ordine. E ha chiesto aiuto. Agli agenti di Polizia del ...

