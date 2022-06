Reattori nucleari sulla Luna: la rampa di lancio per l’espansionismo spaziale (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – La Nasa ha annunciato la volontà di installare Reattori nucleari sulla Luna, selezionando tre proposte per un sistema di alimentazione di superficie a fissione nucleare e portando così avanti il progetto di sviluppare una fonte di energia sull’unico satellite naturale del nostro pianeta. L’agenzia spaziale e il Dipartimento dell’Energia auspicano che il reattore possa produrre l’energia necessaria per far funzionare i rover, condurre esperimenti ed aiutare a sostenere la vita. Energia che andrebbe a beneficio delle esplorazioni future, sotto il progetto Artemis, e saranno pronti per il lancio entro la fine degli anni venti. La Luna come nuova frontiera di innovazione tecnologica Si tratta del progetto di un sistema di alimentazione a fissione da 40 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – La Nasa ha annunciato la volontà di installare, selezionando tre proposte per un sistema di alimentazione di superficie a fissione nucleare e portando così avanti il progetto di sviluppare una fonte di energia sull’unico satellite naturale del nostro pianeta. L’agenziae il Dipartimento dell’Energia auspicano che il reattore possa produrre l’energia necessaria per far funzionare i rover, condurre esperimenti ed aiutare a sostenere la vita. Energia che andrebbe a beneficio delle esplorazioni future, sotto il progetto Artemis, e saranno pronti per ilentro la fine degli anni venti. Lacome nuova frontiera di innovazione tecnologica Si tratta del progetto di un sistema di alimentazione a fissione da 40 ...

