Puglia, anche oltre i trenta gradi nella notte. Bari oggi codice arancione, domani rosso. Salento: due bagnanti morti di caldo Meteo: calore in aumento ancora per alcuni giorni Alle tre circa a Biccari registrati 33,6 gradi. San Giovanni Rotondo a quota 32,8. oltre trenta gradi anche Spinazzola ed Altamura. La zona centrosettentrionale della Puglia, dunque, stanotte è stata bollente. Leggermente meno il resto della regione. Ma giusto leggermente. Ieri due bagnanti morti in Salento per malori legati al caldo. Un laziale 67enne ed un piemontese che proprio ieri festeggiava il compleanno dei 70 anni. Ondate di calore: fra le città campione Bari oggi come ieri codice arancione. domani è previsto per il capoluogo pugliese il codice rosso.

