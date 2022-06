“Non hai paura che cambi il tuo fisico con queste gravidanze?”: la risposta di Alice Campello Morata (Di martedì 28 giugno 2022) “Non hai paura che cambi il tuo fisico con queste gravidanze?“. La domanda (che la dice lunga sulla costante e malsana attenzione al corpo) la fa una follower ad Alice Campello, 27 anni, influencer. Lei e il calciatore Alvaro Morata aspettano il quarto figlio. La risposta della Campello? “Prima o poi cambia per tutti, anche per le donne che non hanno mai fatto figli. È la vita… Per fortuna ci sono altre cose oltre al fisico. Facendo degli sforzi e allenandosi si recupera parecchio. Anche se ho la pancia distrutta e non è più quella di una volta, sono felice lo stesso”. Per fortuna un punto di vista completamente diverso da quello dell’influencer Chiara Nasti (alla quale ha risposto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “Non haicheil tuocon?“. La domanda (che la dice lunga sulla costante e malsana attenzione al corpo) la fa una follower ad, 27 anni, influencer. Lei e il calciatore Alvaroaspettano il quarto figlio. Ladella? “Prima o poia per tutti, anche per le donne che non hanno mai fatto figli. È la vita… Per fortuna ci sono altre cose oltre al. Facendo degli sforzi e allenandosi si recupera parecchio. Anche se ho la pancia distrutta e non è più quella di una volta, sono felice lo stesso”. Per fortuna un punto di vista completamente diverso da quello dell’influencer Chiara Nasti (alla quale ha risposto a ...

Pubblicità

borghi_claudio : Io lo so che sei a casa, arrabbiato e deluso, e questa volta hai proprio deciso di non votare. Ma so anche che la c… - borghi_claudio : @Mattia_Lz @Guglielmo_Totti Mattia, non hai capito che lui non ha alcun interesse ad aiutare Salvini, me o te. Se S… - Corriere : ?? «I diritti non sono scritti nelle tavole della legge, se non li curi e non li difendi ogni giorno ti svegli una… - PalliCaponera : @MassimoMacchite Gentile Massimo, hai letto e risposto e questo è un atto bello, un momento di attenzione per me Fo… - marknerazzurro : @mantegazziani @iaganiri @Castigaratti1 @KarlOne71 Ma perché non lo hai ancora bloccato quel troll a 9 followers?..… -