Minaccia la moglie e oppone resistenza a pubblico ufficiale arrestato dalla polizia

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 47enne napoletano, con precedenti, è statoper maltrattamenti in famiglia e. I fatti risalgono a ieri sera quando gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore sono intervenuti in via Fontana per una lite in famiglia. Giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di essere stata gravementeta, poco prima, dal marito, con il quale è in fase di separazione, e che l’uomo le aveva danneggiato l’autovettura parcheggiata nei pressi di casa. Ha inoltre raccontato ai poliziotti di essere vittima già da tempo di maltrattamenti e minacce da parte dell’uomo e di averlo per questo denunciato. Gli agenti hanno quindi raggiunto e identificato il 47enne che, ...

