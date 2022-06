Migranti | la nave Msf soccorre 71 persone | una vittima e 22 dispersi La Sea-Watch4 sbarca a Porto Empedocle con 300 naufraghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) Ladi Medici Senza Frontiere Geo Barents ha salvato 71durante un soccorso in mare, nel Mediterraneo centrale. Una donna ha perso la vita, mentre 22risultano disperse. L’operazione di recupero è avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 giugno. L’intervento della Geo Barents è stato necessario perché il gommone su cui viaggiavano per compiere la traversata dal Nord Africa stava per affondare. Il 15 per cento deisalvati dal mare soffre di ustioni da carburanti e necessita di cure, ha sottolineato il team medico dellaMsf, aggiungendo che “un bambino è stato trovato senza segni vitali ed è stato rianimato sulla”. Per lui e la madre sono state organizzate evacuazioni mediche verso Malta. “Decine dihanno lottato per ...