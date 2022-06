Meloni: “Fratelli d’Italia dato per spacciato, ora primo partito” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Quando siamo nati Fratelli d’Italia è stata data per spacciata, ora secondo i sondaggi si impone come primo partito…”. Lo ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento alla riunione del gruppo Ecr al Parlamento europeo, in corso a Roma. LETTA E IL LAPSUS – La presidente di Fdi si sofferma sulle politiche green e incappa in un lapsus quando lancia una stilettata a Enrico Letta. “Sul tema dell’ambiente la cosa più intelligente che abbiamo sentito dire al capo della sinistra locale…”. La leader di via della Scrofa lo definisce ”capo della sinistra locale”, poi si ferma e si corregge: ”locale? no, capo della sinistra nazionale italiana del Pd…”. Dopo il lapsus l’affondo contro il segretario Dem. ”Sul tema dell’ambiente – sottolinea Meloni – la cosa più intelligente che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Quando siamo natiè stata data per spacciata, ora secondo i sondaggi si impone come…”. Lo ha detto Giorgianel suo intervento alla riunione del gruppo Ecr al Parlamento europeo, in corso a Roma. LETTA E IL LAPSUS – La presidente di Fdi si sofferma sulle politiche green e incappa in un lapsus quando lancia una stilettata a Enrico Letta. “Sul tema dell’ambiente la cosa più intelligente che abbiamo sentito dire al capo della sinistra locale…”. La leader di via della Scrofa lo definisce ”capo della sinistra locale”, poi si ferma e si corregge: ”locale? no, capo della sinistra nazionale italiana del Pd…”. Dopo il lapsus l’affondo contro il segretario Dem. ”Sul tema dell’ambiente – sottolinea– la cosa più intelligente che ...

