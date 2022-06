Lunedì sera è stato ucciso in casa sua il giornalista Pierangelo Repanati, ex sindaco di Corte Palasio, in provincia di Lodi (Di martedì 28 giugno 2022) Lunedì sera verso le 22 il giornalista Pierangelo Repanati è stato trovato morto nella giardino della sua abitazione a Corte Palasio, in provincia di Lodi, in Lombardia. Repanati è stato ucciso con due colpi di coltello alla gola, secondo le prime Leggi su ilpost (Di martedì 28 giugno 2022)verso le 22 iltrovato morto nella giardino della sua abitazione a, indi, in Lombardia.con due colpi di coltello alla gola, secondo le prime

Pubblicità

DisneyPlusIT : Piani per questo lunedì sera: viaggiare nel multiverso ?? #DoctorStrange nel Multiverso della Follia è ora disponi… - ilpost : Lunedì sera è stato ucciso in casa sua il giornalista Pierangelo Repanati, ex sindaco di Corte Palasio, in provinci… - meryannponsky : Lunedì sera che fai se non un trip - 3DProduzioni : Nuova puntata di Artbox – questa sera in seconda serata su @La7tv – interamente dedicata alle @gallerieditalia! La… - ViVianarossini8 : ???? ATTENZIONE ???? QUESTA SERA, LUNEDÌ 27/06 ORE 21.00 ?? CHAT VOCALE ?? SU QUESTO CANALE???? ??… -

Monfalcone Estate decolla assieme alla Notte bianca L'edizione 2022 di Monfalcone Estate, presentata lunedì 27 giugno in municipio dal sindaco Anna ... dagli appuntamenti teatrali in centro fino al cinema del martedì sera in piazza Falcone e Borsellino (... Kremenchuk, raid sul centro commerciale: 18 morti, terrore nel cuore dell'Ucraina Tre giorni, tre bersagli civili, in un crescendo di distruzione: quattro vittime sabato, una domenica, almeno 18 con 50 feriti lunedì e circa 40 persone ancora disperse. È l'ultimo obbiettivo che ... iLMeteo.it L'edizione 2022 di Monfalcone Estate, presentata27 giugno in municipio dal sindaco Anna ... dagli appuntamenti teatrali in centro fino al cinema del martedìin piazza Falcone e Borsellino (...Tre giorni, tre bersagli civili, in un crescendo di distruzione: quattro vittime sabato, una domenica, almeno 18 con 50 feritie circa 40 persone ancora disperse. È l'ultimo obbiettivo che ... Meteo Oristano: oggi poco nuvoloso, Lunedì 27 nubi sparse, Martedì 28 sole e caldo