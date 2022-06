Lukaku torna a Milano per ridiventare re (aspettando Ibra) (Di martedì 28 giugno 2022) Prima o poi, presumibilmente più prima che poi, qualcuno risistemerà il gigantesco murale apparso a San Siro il 15 febbraio 2021. S'intitola "Face to face, heart to heart". Ritrae il testa a testa fra ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 giugno 2022) Prima o poi, presumibilmente più prima che poi, qualcuno risistemerà il gigantesco murale apparso a San Siro il 15 febbraio 2021. S'intitola "Face to face, heart to heart". Ritrae il testa a testa fra ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ??UFFICIALE: Romelu Lukaku torna all'Inter! ???? Tutti i dettagli del trasferimento: - AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - STnews365 : La #Juventus saluta ufficialmente #Morata e #Dybala: lo spagnolo torna all'#AtleticoMadrid dopo il prestito, mentre… - ZonaBianconeri : RT @justcredici: #Lukaku che torna all'#Inter #Pogba che torna alla #Juve #Lacazette e #Tolisso che tornano al #Lione Sarà un'estate di mi… -