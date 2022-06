LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen/Timbretti Gugiu vogliono stupire dalla piattaforma (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 9.38: Sono quattordici le coppie presenti in questa semifinale. Ne verranno eliminate due e già uno di quei posti è occupato dal duo dell’Uzbekistan. 9.35: Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu vogliono provare a stupire. La coppia azzurra è giovane, ma vuole centrare un bel piazzamento in questo sincro dalla piattaforma. 9.30: Cominciamo la DIRETTA della terza giornata. Il programma dei Mondiali di Budapest – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia ai raggi X – Tutti i convocati della ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 9.38: Sono quattordici le coppie presenti in questa semifinale. Ne verranno eliminate due e già uno di quei posti è occupato dal duo dell’Uzbekistan. 9.35: Andreased Eduardprovare a. La coppia azzurra è giovane, ma vuole centrare un bel piazzamento in questo sincro. 9.30: Cominciamo ladella terza giornata. Il programma deidi Budapest – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia ai raggi X – Tutti i convocati della ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen-Timbretti Gugiu a caccia della finale dalla piattaforma -… - sportface2016 : #Tuffi, tutto pronto alla Duna Arena di #Budapest2022 per la finale della piattaforma 10m femminile con l'azzurra S… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Sarah Jodoin di Maria ci prova nella Finale dalla piattaforma! - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia ad un passo dall’eliminazione - #Tuffi #Mondiali #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara nel gruppo 2 stasera la finale di Jodoin di Maria -… -

DIRETTA/ Mondiali nuoto 2022 video streaming Rai: Giulia Gabbrielleschi è bronzo! Il Sussidiario.net LIVE – Tuffi, martedì 28 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA La DIRETTA testuale delle gare di tuffi di martedì 28 giugno ai Mondiali di Budapest 2022: aggiornamenti live sulla piattaforma 10m maschile ... LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen/Timbretti Gugiu a caccia della finale dalla piattaforma CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI MONDIALI DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANUOTO) Il programma dei Mondiali di Budapest - Le speranze di medaglia p ... La DIRETTA testuale delle gare di tuffi di martedì 28 giugno ai Mondiali di Budapest 2022: aggiornamenti live sulla piattaforma 10m maschile ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI MONDIALI DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANUOTO) Il programma dei Mondiali di Budapest - Le speranze di medaglia p ...