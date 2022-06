LIVE Camila Giorgi-Frech 6-7 1-6, Wimbledon 2022 in DIRETTA: bruttissima sconfitta per l’azzurra (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FRITZ A Wimbledon 21.02 Frech chiude la partita con il 69% di punti vinti con la prima di servizio (contro il 55% della sua avversaria) e il 53% con la seconda (contro il 44% di Giorgi). A fine incontro i punti totali delle due tenniste sono 89 per la polacca e 69 per la nostra portacolori. 21.00 A pesare in modo consistente sul risultato finale ci sono gli addirittura 46 errori non forzati dell’italiana. Un numero davvero enorme. 34 invece i vincenti. 20.58 Dopo un primo set equilibrato, in cui l’azzurra aveva anche dato l’impressione di essere superiore alla sua avversaria, Giorgi si scioglie completamente nel secondo parziale ed esce dal campo con una ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-FRITZ A21.02chiude la partita con il 69% di punti vinti con la prima di servizio (contro il 55% della sua avversaria) e il 53% con la seconda (contro il 44% di). A fine incontro i punti totali delle due tenniste sono 89 per la polacca e 69 per la nostra portacolori. 21.00 A pesare in modo consistente sul risultato finale ci sono gli addirittura 46 errori non forzati dell’italiana. Un numero davvero enorme. 34 invece i vincenti. 20.58 Dopo un primo set equilibrato, in cuiaveva anche dato l’impressione di essere superiore alla sua avversaria,si scioglie completamente nel secondo parziale ed esce dal campo con una ...

