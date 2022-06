Le polemiche per la terza maglia 'saudita' del Newcastle (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Polemica in Inghilterra per la terza maglia del Newcastle United, bianca con i bordi e lo stemma verde, che non ha nulla a che fare con i colori delle Magpies ma è identica alla maglietta della nazionale dell'Arabia saudita. Un chiaro omaggio alla proprietà che dall'ottobre 2021 fa capo a Riad con un consorzio guidato dal fondo sovrano Public Investmend Fund (Pif) che fa capo al principe ereditario, Mohamed Bin Salman. #NUFC's 2022/23 third kit is now available to order! #BetterNeverStops ???? — Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022 A maggio era uscita un'anticipazione, ora ufficilizzata dal club del nord dell'Inghilterra, che aveva disorientato i tifosi delle 'gazze' e suscitato le critiche di Amnesty International secondo cui "è la chiara prova della potenza dei petroldollari e ... Leggi su agi (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Polemica in Inghilterra per ladelUnited, bianca con i bordi e lo stemma verde, che non ha nulla a che fare con i colori delle Magpies ma è identica alla maglietta della nazionale dell'Arabia. Un chiaro omaggio alla proprietà che dall'ottobre 2021 fa capo a Riad con un consorzio guidato dal fondo sovrano Public Investmend Fund (Pif) che fa capo al principe ereditario, Mohamed Bin Salman. #NUFC's 2022/23 third kit is now available to order! #BetterNeverStops ???? —United FC (@NUFC) June 28, 2022 A maggio era uscita un'anticipazione, ora ufficilizzata dal club del nord dell'Inghilterra, che aveva disorientato i tifosi delle 'gazze' e suscitato le critiche di Amnesty International secondo cui "è la chiara prova della potenza dei petroldollari e ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Fan che puntano il dito sui concerti degli altri. Vi invito ad essere felici che i concerti siano ripartiti e che s… - carlosibilia : È complicato per chi ci segue capire come sia possibile che, dopo aver fatto diverse votazioni in cui il 95% degli… - V94Valerio : RT @cervovski: Il problema dei miliardari non è lo sfoggio del lusso, ma il potere al di fuori del controllo democratico che una simile ric… - Adelisa08401085 : RT @irEm_9910: Due giorni e pass di polemiche in giro per il twitter..non ho mai letto il nostro fandom screditare gli altri, qua invece si… - irEm_9910 : Due giorni e pass di polemiche in giro per il twitter..non ho mai letto il nostro fandom screditare gli altri, qua… -