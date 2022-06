Incendi Roma oggi: domato rogo a Ostia. Da stamattina 9 interventi dei vigili del fuoco (Di martedì 28 giugno 2022) Incendi a Roma: fiamme lungo l'Aurelia. rogo a Ostia Roma, 28 giugno 2022 - È andato avanti per tutta la notte la lotta contro le fiamme dell'Incendio scoppiato ieri a Ostia poco prima delle 20. Le ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 giugno 2022): fiamme lungo l'Aurelia., 28 giugno 2022 - È andato avanti per tutta la notte la lotta contro le fiamme dell'o scoppiato ieri apoco prima delle 20. Le ...

Pubblicità

gualtierieurope : Oggi è una giornata molto difficile e critica per #Roma: purtroppo si sono verificati diversi #incendi le cui cause… - vigilidelfuoco : #Roma, incendi vegetazione: 193 interventi svolti da ieri, 350 #vigilidelfuoco in azione su più fronti. Nelle foto… - vigilidelfuoco : “Un boato tra la sterpaglia in fiamme e il cappello della bombola che vola in aria”. È un rischio per le squadre di… - matbarile : RT @F_Carpano: Qualunque sia la causa degli #incendi, con 40º Roma non può permettersi di avere sterpaglie secche non rimosse (il bando per… - PavoniG : RT @CislRomaRieti: ??#28giugno #Roma #romabrucia ?? Le ultime 24 ore sono state terribili per la nostra Capitale, alle prese con nove incendi… -