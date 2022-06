Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

"Il fatto che il virus giri in estate, certamente perché è stata tolta ogni protezione, ci fa dire che ilancora non è arrivato nella sua fase finale" spiega il presidente dell'Agenzia italiana ...Cosicché, dopo le difficoltà causate dalnel biennio 2020 - 2021 e a seguito degli effetti ... Nel 2021, infine, il dato ha iniziato ae alla fine dell'anno si è attestato a 8.498 unità. =... Il Covid fa risalire anche i ricoveri E al lavoro restano le mascherine Ma nonostante siano in lieve risalita ricoveri e terapie intensive, il tasso di occupazione è ben al di sotto della soglia critica. Ieri, come ogni lunedì, i numeri sono più contenuti rispetto i ...Prosegue la risalita del numero dei nuovi casi di Covid. Ieri nella nostra provincia in totale sono stati registrati 374 nuovi casi: 219 nel Cesenate e 155 nel Forlivese. In Emilia-Romagna 2.961 in ...