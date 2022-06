I prezzi del carburante non accennano a diminuire (Di martedì 28 giugno 2022) Non si ferma la crescita del costo della Benzina e del diesel. Abcge oggi si è registrato un’incremento dei prezzi. Il costo medio per un litro di benzina in Italia è di 2.05 euro. Mentre per il gasolio, il costo è di pochissimo al di sotto dei due euro. Il costo medio è di 1.98 euro al litro. Fare rifornimento alle proprie vetture sta diventando sempre più costoso nonostante il taglio sull’accisa sia stato prorogato fino all’ 8 luglio. L’aumento dei prezzi potrebbe non essere destinato a fermarsi spiega la federazione dei gestori degli impianti di carburanti. Il prezzo alla pompa potrebbe arrivare anche a 2,5 euro al litro entro l’estate se non venisse rinnovato il forte sconto. I prezzi per il Gpl oscillano tra 0,835 e 0,849 euro/litro, mentre il prezzo medio del metano oscilla tra 1,605 e 1,891. Non è solo il prezzo del ... Leggi su udine20 (Di martedì 28 giugno 2022) Non si ferma la crescita del costo della Benzina e del diesel. Abcge oggi si è registrato un’incremento dei. Il costo medio per un litro di benzina in Italia è di 2.05 euro. Mentre per il gasolio, il costo è di pochissimo al di sotto dei due euro. Il costo medio è di 1.98 euro al litro. Fare rifornimento alle proprie vetture sta diventando sempre più costoso nonostante il taglio sull’accisa sia stato prorogato fino all’ 8 luglio. L’aumento deipotrebbe non essere destinato a fermarsi spiega la federazione dei gestori degli impianti di carburanti. Il prezzo alla pompa potrebbe arrivare anche a 2,5 euro al litro entro l’estate se non venisse rinnovato il forte sconto. Iper il Gpl oscillano tra 0,835 e 0,849 euro/litro, mentre il prezzo medio del metano oscilla tra 1,605 e 1,891. Non è solo il prezzo del ...

Pubblicità

riotta : Il #G7 sembra ora aprire a un tetto concordato sui prezzi dell'energia, in via progressiva, sarebbe un successo per… - AlexBazzaro : #Draghi: 'La crisi energetica non produca un ritorno del populismo'. No, macché ti pare? La gente non vede l’ora d… - Palazzo_Chigi : #G7GER 1^ Sessione di lavoro Draghi: Dobbiamo evitare gli errori dopo la crisi del 2008. Possiamo intervenire sulla… - TV2000it : RT @TV2000it: #Guerra e aumento dei #prezzi: realtà o speculazione? La guerra sta colpendo due mondi diversi: quello del commercio globaliz… - FrancoZerlenga : RT @riotta: Il #G7 sembra ora aprire a un tetto concordato sui prezzi dell'energia, in via progressiva, sarebbe un successo per la proposta… -