(Di martedì 28 giugno 2022) «Sepensa che il Movimento è quello del guaglione di Pomigliano d'Arco allora noi non ci stiamo al...». Così Beppe, raccontano all'Adnkronos, in una delle riunioni avute oggi con i deputati M5S a proposito dell'addio di Luigi Die dei sessanta parlamentari al suo seguito. Il Garante ha anche evocato il tradimento subito da Gesù, riferendosi a chi abbandona il Movimento: «Anche Giuda ha tradito Gesù - ha detto - ma poi Gesù è risorto ed è diventato Gesù, mentre Giuda ha fatto la figura che ha fatto. Ecco, qui siamo alle prese con Giuda venduti per 30 bitcoin».nel frattempo avrebbe deciso di restare a Roma anche domani per continuare gli incontri con i suoi parlamentari.

... ciò nonle numerose sentenze che hanno confermato la versione di altre vittime: solo una ... di Ciro(accusato di violenza sessuale di gruppo) , della giornalista Greta Beccaglia (...... che ha parlato di "una scelta che non condivido assolutamente, ma che nonquanto fatto e ... ma è anche uno dei pochi temi su cui fa sentire ancora la propria presenza Beppe. Il ... Grillo cancella l'asse Draghi-Di Maio: "A questo punto usciamo dal governo..." Così Beppe Grillo, raccontano all’Adnkronos, in una delle riunioni avute oggi con i deputati M5S a proposito dell’addio di Luigi Di Maio e dei sessanta parlamentari al suo seguito. Il Garante ha anche ...Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Giuseppe Conte ha "distrutto in soli 15 mesi un progetto politico costruito con grandi successi in 15 anni. Come già detto da Grillo credo che Conte sconti la sua totale in ...