Elvis | Leonardo DiCaprio ha dato un consiglio ad Austin Butler per prepararlo al film di Baz Luhrmann

(Di martedì 28 giugno 2022)ha appena rivelato di aver ricevuto dei consigli da parte diprima di recitare in, il nuovodiretto da Baz. Baz, il regista di Moulin Rouge e Il grande Gatsby, è famoso per aver messo insiemesontuosi e intricati e questo lo ha reso la persona perfetta per realizzare: ecco che cosa ha dettoal fine diaffinché fosse in grado di lavorare al meglio con il celebre regista.interpreta il leggendarionella pellicola ed è interessante notare che sembra che l'attore abbia ricevuto ...

Pubblicità

3cinematographe : #LeonardoDiCaprio ha collaborato per due volte con Baz Luhrmann. Austin Butler ha quindi chiesto il suo aiuto per l… -

... è famoso per aver messo insieme film sontuosi e intricati e questo lo ha reso la persona perfetta per realizzare: ecco che cosa ha dettoDiCaprio a Austin Butler al fine di ...DiCaprio ha collaborato per due volte con Baz Luhrmann. Austin Butler ha quindi chiesto il suo aiuto per le riprese di ...Austin Butler ha appena rivelato di aver ricevuto dei consigli da parte di Leonardo DiCaprio prima di recitare in Elvis, il nuovo film diretto da Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, il regista di Moulin Rouge ...Leonardo DiCaprio ha collaborato per due volte con Baz Luhrmann. Austin Butler ha quindi chiesto il suo aiuto per le riprese di Elvis ...