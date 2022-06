Elisa, brutto incidente sul palcoscenico: due persone sono rimaste ferite (Di martedì 28 giugno 2022) C’era grande attesa per questo martedì 28 giugno 2022, che avrebbe dovuto essere l’inizio del nuovo grandioso tour della cantante Elisa. Purtroppo, però, un brutto incidente ha bloccato tutto: il palco che era stato montato a Bassano del Grappa per la prima tappa del Back to The Future Live Tour ha in parte ceduto durante le prove e due persone sono rimaste ferite. Elisa è stata costretta, dunque, a rimandare il concerto, posticipato di qualche giorno. Elisa, incidente sul palco di Bassano del Grappa Come sempre accade, i giorni prima di un concerto sono ricchi di adrenalina ed Elisa lo sa bene. Il 28 giugno 2022, poi, avrebbe dovuto essere la data di inizio del suo nuovo Back to The ... Leggi su dilei (Di martedì 28 giugno 2022) C’era grande attesa per questo martedì 28 giugno 2022, che avrebbe dovuto essere l’inizio del nuovo grandioso tour della cantante. Purtroppo, però, unha bloccato tutto: il palco che era stato montato a Bassano del Grappa per la prima tappa del Back to The Future Live Tour ha in parte ceduto durante le prove e dueè stata costretta, dunque, a rimandare il concerto, posticipato di qualche giorno.sul palco di Bassano del Grappa Come sempre accade, i giorni prima di un concertoricchi di adrenalina edlo sa bene. Il 28 giugno 2022, poi, avrebbe dovuto essere la data di inizio del suo nuovo Back to The ...

Pubblicità

valeriani_elisa : RT @piccolaStasi: Una foto non può creare il panico: LA FOTO GLI HATERS DI ANASTASIA SI DEVONO SPAVENTARE DI BRUTTO #solearmy https://t.co… - __QueenTay_ : Ma poi anche dire “fan del true crime” mi pare brutto ma è così che trattano tutto, come se fosse una serie tv e lo… - unknownsoul727 : Più guardo i video di elisa true crime e più mi convinco che se un giorno mi capitasse qualcosa di brutto e il mio… - po1nt0fview : @T0B3S0L0N3LY_ elisa ma puoi continuare con luce dei miei occhi e non è brutto Giulia ma no - ilgiannelli : @Sinoforseboh2 Che brutto giorno Elisa!!!?????? -