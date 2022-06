È Nicolas Vaporidis il vincitore dell' Isola dei famosi

Pubblicità

IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - giuliana1655 : RT @ChiaraBasileo: vittoria meritatissima, concorrente straordinario, persona meravigliosa e giocatore leale, tutto ciò è NICOLAS VAPORIDIS… - lachiara92 : Se volete conoscere il vincitore dell'#isola anche nelle vesti di scrittore qui vi parlo del libro di Nicolas Vapor… - CorriereCitta : Nicolas Vaporidis, chi è la misteriosa fidanzata ‘Ali’: matrimonio in vista? - FQMagazineit : Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’edizione più lunga nella storia del reality -

... è stato nuovamente ospite stamane negli studi di Morning News per commentare la finale de L'Isola dei Famosi 2022, reality show che ieri si è concluso con la vittoria di: 'Gli ...Si può dire che 99 giorni su un' isola non sono facili da affrontare, ma questi vip ce l'hanno fatta e più di tutti ce l'ha fatta, che è il vincitore ufficiale, annunciato durante ...Le Henger hanno portato una ventata di emozioni nell’ultimo atto del reality Mediaset. La vittoria è andata a Nicolas Vaporidis, ma l’attenzione è stata tutta per loro. Madre e figlia, finalmente riap ...Durante la finale dell’Isola dei famosi, per arrivare a decretare il vincitore (Nicolas Vaporidis), i finalisti sono passati attraverso prove speciali e televoti aperti per le varie eliminazioni. Dopo ...