Calciomercato Juventus: Rabiot al Liverpool? Possibile scambio (Di martedì 28 giugno 2022) tra il club bianconero e i Reds Importanti indiscrezioni da Oltremanica. Secondo quanto riportato dal Daily Mail sarebbe in corso una trattativa tra Liverpool e Juventus per un Possibile scambio tra Adrien Rabiot e Naby Keita. Entrambi sono in scadenza nel 2023 e avrebbero espresso la volontà di cambiare aria. Simili anche le valutazioni, intorno ai 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) tra il club bianconero e i Reds Importanti indiscrezioni da Oltremanica. Secondo quanto riportato dal Daily Mail sarebbe in corso una trattativa traper untra Adriene Naby Keita. Entrambi sono in scadenza nel 2023 e avrebbero espresso la volontà di cambiare aria. Simili anche le valutazioni, intorno ai 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

