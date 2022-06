Pubblicità

annacb20 : RT @CorSport: Shock #Berrettini, positivo al #Covid: si ritira da #Wimbledon - CorSport : Shock #Berrettini, positivo al #Covid: si ritira da #Wimbledon -

Calciomercato.com

Hurkacz, due big si ritirano La notizia clamorosa, se così si può definire, proviene dall' ... Martedì l'esordio di Nadal, Tsitsipas, Kyrgios,, Sonego e Musetti .'Sono penalizzato': Matteonon ci sta e protesta su Wimbledon La confessionedi Jelena Dokic: 'Stavo per lanciarmi dal balcone del 26° piano' Carlos Alcaraz: 'Vincere Wimbledon è ... Berrettini shock: positivo al Covid, deve rinunciare a Wimbledon! Brutta notizia per Matteo Berrettini, costretto a rinunciare al torneo di Wimbledon a causa della positività al Covid. Il tennista italiano, fresco vincitore del torneo del Queen's e finalista nel 202 ...Per capire come un titolo non sia mai scontato, basta rivedere il momento in cui Matteo si lascia andare a un pianto liberatorio al termine di una finale leggera e tagliente come gli slice con quali i ...