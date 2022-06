Wimbledon 2022, Sinner: “Wawrinka incredibile campione, mi piace giocare gli Slam” (Di lunedì 27 giugno 2022) “È straordinario, sono davvero contento di essere al secondo turno qui, all’inizio è stato un match duro, Wawrinka è un incredibile campione, gli auguro di tornare al meglio, grazie al pubblico per essere venuto qui e avermi supportato“. Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria all’esordio a Wimbledon contro Stan Wawrinka, costretto alla resa per 7-5 4-6 6-3 6-2. Si tratta della prima vittoria su erba in un tabellone principale: “Alla fine mi sono sentito meglio, all’inizio è stato duro l’impatto di giocare su erba. Alla fine sono contento, ho giocato bene e spero mi aiuti nel prossimo turno”, spiega l’altoatesino. E ancora: “Mi piace giocare il 3 su 5, ci sono più momenti per cambiare il match. Mi piace ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) “È straordinario, sono davvero contento di essere al secondo turno qui, all’inizio è stato un match duro,è un, gli auguro di tornare al meglio, grazie al pubblico per essere venuto qui e avermi supportato“. Queste le parole di Jannikdopo la vittoria all’esordio acontro Stan, costretto alla resa per 7-5 4-6 6-3 6-2. Si tratta della prima vittoria su erba in un tabellone principale: “Alla fine mi sono sentito meglio, all’inizio è stato duro l’impatto disu erba. Alla fine sono contento, ho giocato bene e spero mi aiuti nel prossimo turno”, spiega l’altoatesino. E ancora: “Miil 3 su 5, ci sono più momenti per cambiare il match. Mi...

