Wimbledon 2022, Roger Federer: “Triste non esserci, l’anno scorso ho voluto giocare anche con un ginocchio non a posto…” (Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi è uno di quei giorni che un appassionato di sport, non solo di tennis, cerchia con un circoletto rosso (citazione voluta, ovviamente, del grande Rino Tommasi) nel proprio calendario: si alza il sipario sul torneo di Wimbledon. L’edizione 2022 prende il via con tanta curiosità e numerose incognite e, soprattutto, una assenza pesante. Mancherà, infatti, Roger Federer, il “Re” del torneo londinese. Lo svizzero, che ha vinto in ben otto occasioni i Championships, quest’anno sarà costretto ai box, dopo un lungo calvario iniziato proprio dopo l’eliminazione della scorsa edizione (nei quarti di finale contro il polacco Hubert Hurkacz), con un ginocchio che lo ha tormentato senza mezzi termini da quel momento in avanti. Il quasi 41enne elvetico (spegnerà le candeline l’8 agosto) ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi è uno di quei giorni che un appassionato di sport, non solo di tennis, cerchia con un circoletto rosso (citazione voluta, ovviamente, del grande Rino Tommasi) nel proprio calendario: si alza il sipario sul torneo di. L’edizioneprende il via con tanta curiosità e numerose incognite e, soprattutto, una assenza pesante. Mrà, infatti,, il “Re” del torneo londinese. Lo svizzero, che ha vinto in ben otto occasioni i Championships, quest’anno sarà costretto ai box, dopo un lungo calvario iniziato proprio dopo l’eliminazione della scorsa edizione (nei quarti di finale contro il polacco Hubert Hurkacz), con unche lo ha tormentato senza mezzi termini da quel momento in avanti. Il quasi 41enne elvetico (spegnerà le candeline l’8 agosto) ha ...

