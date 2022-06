Vigili aggrediti a Napoli, convocato comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo l’aggressione di una pattuglia della polizia locale in piazza Garibaldi a Napoli “oggi si terrà un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica“. A renderlo noto è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Gli interventi in piazza Garibaldi “devono essere interforze – ha proseguito il sindaco – non bastano i Vigili, ci vogliono anche le altre forze dell’ordine perché esistono dei problemi di sicurezza e li dobbiamo risolvere“. Ma sulla sicurezza, a giudizio di Manfredi, “in questi nove mesi su temi della sicurezza in città abbiamo fatto quello che non si è fatto in tantissimi anni. E’ molto facile nascondere la polvere sotto il tappeto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo l’aggressione di una pattuglia della polizia locale in piazza Garibaldi a“oggi si terrà unpere la“. A renderlo noto è stato il sindaco di, Gaetano Manfredi. Gli interventi in piazza Garibaldi “devono essere interforze – ha proseguito il sindaco – non bastano i, ci vogliono anche le altre forze delperché esistono dei problemi die li dobbiamo risolvere“. Ma sulla, a giudizio di Manfredi, “in questi nove mesi su temi dellain città abbiamo fatto quello che non si è fatto in tantissimi anni. E’ molto facile nascondere la polvere sotto il tappeto ...

