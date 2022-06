Vendere un’auto sinistrata, come farlo in modo efficace (Di lunedì 27 giugno 2022) Si può Vendere un’auto che sia incidentata, sinistrata, rotta e non più marciante a causa di eventi vari ed eventuali? Quante volte capita di sentire storie di questo genere, di proprietari di vetture che si trovano in condizioni di difficoltà estrema in quanto la propria auto è in uno stato come quello di cui sopra e non sanno cosa farne.Negli ultimi anni il mercato delle auto si è diversificato molto e sono cresciute le compravendite tra privati, grazie a siti e portali di annunci: ovviamente un qualcosa che non riguarda le auto sinistrate visto che vetture di questo genere non troveranno mai l’interesse del mercato privato (chi d’altra parte acquisterebbe un veicolo rotto?).Ma senza troppo disperare, oggi alcune soluzioni possono essere trovate anche per le vetture reduci da incidenti e per questo compromesse nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Si puòche sia incidentata,, rotta e non più marciante a causa di eventi vari ed eventuali? Quante volte capita di sentire storie di questo genere, di proprietari di vetture che si trovano in condizioni di difficoltà estrema in quanto la propria auto è in uno statoquello di cui sopra e non sanno cosa farne.Negli ultimi anni il mercato delle auto si è diversificato molto e sono cresciute le compravendite tra privati, grazie a siti e portali di annunci: ovviamente un qualcosa che non riguarda le auto sinistrate visto che vetture di questo genere non troveranno mai l’interesse del mercato privato (chi d’altra parte acquisterebbe un veicolo rotto?).Ma senza troppo disperare, oggi alcune soluzioni possono essere trovate anche per le vetture reduci da incidenti e per questo compromesse nel ...

