Uomini e Donne: Matteo e Valeria Si Sono Lasciati! (Di lunedì 27 giugno 2022) Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sarebbero già lasciati. A distanza di pochissimi mesi dalla loro uscita da Uomini e Donne, i due giovani si sarebbero già detti addio. Lo ha rivelato Deianira Marzano sui social, riportando anche una segnalazione giunta da un utente. Non solo, pare che la coppia ormai scoppiata, stia prendendo tempo prima di dare l’annuncio della rottura, forse per non fare brutta figura con i fan. Ma ecco tutto quello che sta succedendo tra Matteo e Valeria! Storia al capolinea tra Matteo e Valeria? La segnalazione di Deianira Marzano Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sarebbero già lasciati. Queste Sono le indiscrezioni che stanno circolando in rete già da giorni. Se fosse davvero ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 27 giugno 2022)Ranieri eCardone si sarebbero già lasciati. A distanza di pochissimi mesi dalla loro uscita da, i due giovani si sarebbero già detti addio. Lo ha rivelato Deianira Marzano sui social, riportando anche una segnalazione giunta da un utente. Non solo, pare che la coppia ormai scoppiata, stia prendendo tempo prima di dare l’annuncio della rottura, forse per non fare brutta figura con i fan. Ma ecco tutto quello che sta succedendo tra! Storia al capolinea tra? La segnalazione di Deianira MarzanoRanieri eCardone si sarebbero già lasciati. Questele indiscrezioni che stanno circolando in rete già da giorni. Se fosse davvero ...

Pubblicità

LaStampa : Giannini: 'Non è stata la mano di Dio a cancellare il diritto all'aborto: sono stati uomini che odiano le donne' - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - Luigi95179494 : RT @profmanontroppo: Sui social, le donne americane stanno iniziando a fare i nomi degli uomini repubblicani pro-life che hanno pagato perc… - Alicestremicia : RT @tradori: Due uomini in primo piano e una donna incinta coperta sul viso, come un oggetto decorativo. Le donne trattate come nient'altr… -