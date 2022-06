Una vita, colpo di scena: Genoveva è incinta, ecco cosa succederà (Di lunedì 27 giugno 2022) Novità in arrivo per le prossime puntate della serie spagnola Una vita. I telespettatori avranno a che fare con alcuni accadimenti imprevisti , che cambieranno l’esistenza di alcuni personaggi della fortunata soap madrilena. La soap opera spagnola Un vita, narra alcune vicende umane ambientate tra il 1899 e il 1920 a Madrid, ovvero le storie che riguardano le famiglie e il gruppo di domestici posto alle loro dipendenze ad Acacias, un quartiere bene della capitale iberica. A questo riguardo, nei prossimi appuntamenti, Genoveva scoprirà di essere rimasta incinta, anche se non avrà intenzione di continuare la gravidanza. Le frizioni col marito rappresentano un grosso pensiero per lei. Inoltre, la Salmeros scopre che Valeria e David non sono legati dal vincolo del matrimonio e che il piano di Aurelio ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 giugno 2022) Novità in arrivo per le prossime puntate della serie spagnola Una. I telespettatori avranno a che fare con alcuni accadimenti imprevisti , che cambieranno l’esistenza di alcuni personaggi della fortunata soap madrilena. La soap opera spagnola Un, narra alcune vicende umane ambientate tra il 1899 e il 1920 a Madrid, ovvero le storie che riguardano le famiglie e il gruppo di domestici posto alle loro dipendenze ad Acacias, un quartiere bene della capitale iberica. A questo riguardo, nei prossimi appuntamenti,scoprirà di essere rimasta, anche se non avrà intenzione di continuare la gravidanza. Le frizioni col marito rappresentano un grosso pensiero per lei. Inoltre, la Salmeros scopre che Valeria e David non sono legati dal vincolo del matrimonio e che il piano di Aurelio ...

