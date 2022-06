Ultime Notizie – Raffaele La Capria, Maraini: “Testimone della Napoli più bella” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Provo un dolore immenso per la scomparsa di Raffaele La Capria: era un uomo delizioso, una persona squisita, oltre che uno scrittore originale e raffinato. Lo ricordo come un uomo di alti pensieri”. Così all’Adnkronos la scrittrice Dacia Maraini piange “un caro amico di lunga data”. “Raffaele era un uomo sereno, allegro, che dava il meglio di sè nel rapporto con gli altri – aggiunge Maraini – Sapeva sempre instaurare un buon rapporto con gli amici, con cui era generoso in modo straordinario”. “Era un uomo che amava molto il mare – sottolinea la grande scrittrice – e soprattutto amava la sua Napoli, la città che gli aveva dato i natali e che non aveva mai dimenticato. Raffaele è stato il Testimone della Napoli più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) “Provo un dolore immenso per la scomparsa diLa: era un uomo delizioso, una persona squisita, oltre che uno scrittore originale e raffinato. Lo ricordo come un uomo di alti pensieri”. Così all’Adnkronos la scrittrice Daciapiange “un caro amico di lunga data”. “era un uomo sereno, allegro, che dava il meglio di sè nel rapporto con gli altri – aggiunge– Sapeva sempre instaurare un buon rapporto con gli amici, con cui era generoso in modo straordinario”. “Era un uomo che amava molto il mare – sottolinea la grande scrittrice – e soprattutto amava la sua, la città che gli aveva dato i natali e che non aveva mai dimenticato.è stato ilpiù ...

