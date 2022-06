Ucraina: servizio frontiere, '46mila persone entrate domenica nel Paese' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Secondo il servizio statale di frontiera, ieri quasi 38mila persone hanno lasciato l'Ucraina, mentre sono 46mila quelle che vi sono entrate. 11 mila di queste sono entrate nel fine settimana nel Paese attraverso il suo confine occidentale. Tali dati sono confermati dal servizio della guardia di frontiera della Polonia, secondo cui ieri, 32,2 mila persone sono entrate in Ucraina dalla Polonia. Il servizio di guardia di frontiera statale dell'Ucraina ha chiarito che il numero di veicoli registrati con carichi umanitari rimane non molto grande, fino a 100 al giorno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Secondo ilstatale di frontiera, ieri quasi 38milahanno lasciato l', mentre sonoquelle che vi sono. 11 mila di queste sononel fine settimana nelattraverso il suo confine occidentale. Tali dati sono confermati daldella guardia di frontiera della Polonia, secondo cui ieri, 32,2 milasonoindalla Polonia. Ildi guardia di frontiera statale dell'ha chiarito che il numero di veicoli registrati con carichi umanitari rimane non molto grande, fino a 100 al giorno.

