Tennis | Wimbledon | Cocciaretto vince derby con Trevisan e va al 2° turno

(Di lunedì 27 giugno 2022) Londra, 27 giu. - (Adnkronos) - Elisabettaavanza al secondodi, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Club. La 21enne marchigiana, numero 119 del mondo,ilcon la 28enne toscana, numero 29 del ranking Wta e 22 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-0 in un'ora e 10 minuti.

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - SuperTennisTv : ?? Si alza il sipario su #Wimbledon 2022! ?? Ecco gli italiani che faranno oggi il loro esordio ?? #tennis - SkySport : Federer salta Wimbledon dopo 23 anni: com'erano il tennis e il mondo prima dello svizzero #SkySport #SkyTennis… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon E' della #Cocciaretto il derby azzurro: #Trevisan nettamente battuta 6-2, 6-0. #live - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, ALCARAZ PASSA AL SECONDO TURNO Battuto il tedesco Struff (4-6, 7-5, 4-6, 7-6, 6-4)… -

Prima giornata di. Sinner sfida Wawrinka, Fognini in campo contro Griekspoor. Il debuttante Vavassori cede con un triplo 6 - 4 contro lo statunitense Tiafoe. Tra le donne in programma il derby Trevisan - ...Devo tanto al. Lo amo con tutto il mio cuore e provo ancora una grande passione. Non sono ... Non ho giocato alcun torneo prima di, quindi serve un po' per aver fiducia. Lui si muove ...Il semifinalista della passata edizione è stato eliminato da Davidovich Fokina, per Alcaraz vittoria in cinque set contro Struff ...