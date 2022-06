Star di TikTok lancia un appello: “Mio figlio ucciso un giorno prima del suo compleanno, aiutatemi a trovare il killer” (Di lunedì 27 giugno 2022) Ophelia Nichols, Star di TikTok dell’Alabama con circa 7 milioni di followers, ha chiesto disperatamente aiuto per rintracciare l’assassino del figlio, ucciso a soli 18 anni. “Oggi sarebbe stato il 19° compleanno del mio bambino. Mio figlio, Randon Lee, è stato assassinato” racconta la donna in un video pubblicato sul social media più popolare tra i giovani, in cui dice che è stato colpito a colpi di arma da fuoco in una stazione di servizio intorno alle 7.45 di venerdì ed è stato poi ritrovato morto a causa delle ferite riportate. “Qualcuno sa chi ha fatto questo a mio figlio e sto chiedendo aiuto”, dice la donna, singhiozzando, certa che tra gli user della piattaforma qualcuno sappia qualcosa. Secondo ciò che racconta la Star, che si fa chiamare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Ophelia Nichols,didell’Alabama con circa 7 milioni di followers, ha chiesto disperatamente aiuto per rintracciare l’assassino dela soli 18 anni. “Oggi sarebbe stato il 19°del mio bambino. Mio, Randon Lee, è stato assassinato” racconta la donna in un video pubblicato sul social media più popolare tra i giovani, in cui dice che è stato colpito a colpi di arma da fuoco in una stazione di servizio intorno alle 7.45 di venerdì ed è stato poi ritrovato morto a causa delle ferite riportate. “Qualcuno sa chi ha fatto questo a mioe sto chiedendo aiuto”, dice la donna, singhiozzando, certa che tra gli user della piattaforma qualcuno sappia qualcosa. Secondo ciò che racconta la, che si fa chiamare ...

