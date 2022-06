Ravenna, ha un malore dopo salvataggio di un bimbo in mare: morto 82enne (Di lunedì 27 giugno 2022) commenta Un turista di 82 anni di Nogara, nel Veronese, è morto sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, nel Ravennate, dopo aver portato in salvo un bambino che stava rischiando di annegare. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 giugno 2022) commenta Un turista di 82 anni di Nogara, nel Veronese, èsulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, nelte,aver portato in salvo un bambino che stava rischiando di annegare. ...

