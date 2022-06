Pos obbligatorio dal 30 giugno | scattano le multe per i commercianti che rifiutano il pagamento elettronico

(Di lunedì 27 giugno 2022) Non si puo piu tergiversare, dal 30il pos diventa, artigiani e professionisti che da giovedì non consentiranno ai propri clienti di pagare con carte di credito o ...

Pubblicità

Non si puo piu tergiversare, dal 30 giugno ildiventai commercianti, artigiani e professionisti che da giovedì non consentiranno ai propri clienti di pagare con carte di credito o debito tramite saranno multati. . A fine mese ..., le categorie interessate Chi sono le persone interessate da questa nuova legge La lista è davvero lunga: gli artigiani (falegnami, fabbri e idraulici), i ristoratori e i baristi , ...Griglia Timeline Grafo ...Dal prossimo 30 giugno scatta la sanzione per gli esercenti che non accettano carte o bancomat: a quanto ammonta la multa per chi non ha il pos