Omicidio Ziliani, la prima volta in aula per i 3 killer della vigilessa (Di lunedì 27 giugno 2022) Per la prima volta a distanza di nove mesi dal giorno dell’arresto, si sono ritrovati insieme. Il bergamasco Mirto Milani - originario di Roncola San Bernardo - e Paola e Silvia Zani, il primo tenuto a distanza dalle due sorelle, hanno preso parte nella stessa aula di tribunale a Brescia all’inizio dell’udienza preliminare per l’Omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù e madre delle due indagate Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 giugno 2022) Per laa distanza di nove mesi dal giorno dell’arresto, si sono ritrovati insieme. Il bergamasco Mirto Milani - originario di Roncola San Bernardo - e Paola e Silvia Zani, il primo tenuto a distanza dalle due sorelle, hanno preso parte nella stessadi tribunale a Brescia all’inizio dell’udienza preliminare per l’di Laura, l’exdi Temù e madre delle due indagate

Pubblicità

webecodibergamo : La giornata in Tribunale - Frankf1842 : RT @fanpage: È iniziata oggi l'udienza preliminare al tribunale di Brescia per l'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù (Brescia… - Giorno_Brescia : Omicidio Ziliani, le due figlie e Mirto in aula: udienza aggiornata al 4 luglio - zazoomblog : Omicidio Laura Ziliani: udienza preliminare aggiornata al 4 luglio - #Omicidio #Laura #Ziliani: #udienza - bsnewsit : ?? Omicidio di Laura Ziliani, udienza riconvocata al 4 luglio -