Moncini, il Bari cerca la formula ma la trattativa può naufragare per un… canotto (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Proseguono gli ammiccamenti che riguardano da vicino il reparto offensivo del Benevento. Oltre al pressing asfissiante del Cagliari su Gianluca Lapadula si segnalano infatti le manovre del Bari per Gabriele Moncini. Il direttore sportivo biancorossa, Ciro Polito, ha deciso di puntare forte sulla punta pistoiese per rinforzare l’attacco della nobile neopromossa. Al momento ci sarebbe ancora distanza tra le parti soprattutto in relazione alla formula. Il Benevento sarebbe disposto a cedere il giocatore o a titolo definitivo, per una cifra non distante dal milione e mezzo di euro, oppure in prestito con obbligo di riscatto. La società pugliese, dal suo canto, preferirebbe un prestito senza obbligo. Da registrare a tal proposito anche l’interessamento del Frosinone, che ha messo gli occhi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Proseguono gli ammiccamenti che riguardano da vicino il reparto offensivo del Benevento. Oltre al pressing asfissiante del Cagliari su Gianluca Lapadula si segnalano infatti le manovre delper Gabriele. Il direttore sportivo biancorossa, Ciro Polito, ha deciso di puntare forte sulla punta pistoiese per rinforzare l’attacco della nobile neopromossa. Al momento ci sarebbe ancora distanza tra le parti soprattutto in relazione alla. Il Benevento sarebbe disposto a cedere il giocatore o a titolo definitivo, per una cifra non distante dal milione e mezzo di euro, oppure in prestito con obbligo di riscatto. La società pugliese, dal suo canto, preferirebbe un prestito senza obbligo. Da registrare a tal proposito anche l’interessamento del Frosinone, che ha messo gli occhi ...

Pubblicità

sportli26181512 : Calciomercato Benevento, la priorità è Canotto: Lapadula corteggiato dal Cagliari, su Moncini c'è forte il Bari ma… - sportli26181512 : Bari, si cerca l'accordo col Benevento per Moncini: I biancorossi devono però guardarsi dalla concorrenza del Frosi… - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Benevento, su Moncini c'è l'interesse di Frosinone e Bari #ilpodsport - sportli26181512 : Calciomercato Benevento, su Moncini c'è l'interesse di Frosinone e Bari: Su Lapadula gli occhi del Cagliari, su Bar… - TUTTOB1 : RdC: 'Modena, per Diaw si discute sull'ingaggio. Concorrenza al Bari per Moncini' -