Incidente sulla Domiziana, scontro tra auto e scooter: Pasquale muore a 27 anni (Di lunedì 27 giugno 2022) Non ce l'ha fatta Pasquale, 27 anni, uno dei ragazzi coinvolti nell'Incidente verificatosi, lo scorso sabato, su via Domitiana, all'altezza di Licola. Il giovane, originario di Monte di Procida, lavorava in un noto chalet della zona. Quel giorno era a bordo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

