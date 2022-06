In un video Filippo Bisciglia conferma la mancata messa in onda di Temptation Island ma i misteri rimangono (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo è il periodo in cui sentiamo parlare di cervi, assistiamo a tradimenti in diretta o magari a qualche scatto d’ira e tanto trash, tutte queste perle avevano solo un papà: Temptation Island. Dopo tanto silenzio, oggi Filippo Bisciglia ha deciso di rispondere, almeno in parte, a tutti coloro che in questi giorni stanno affollando i suoi social e le chat in privato chiedendo in mondo insistente proprio novità sulla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island. In molti ormai sanno bene che il programma di Maria de Filippi quest’anno non andrà in onda. Non ci sono stati grandi annunci relativi ai casting e la produzione non si è messa alla ricerca di coppie, più o meno note, da mandare in Sardegna in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo è il periodo in cui sentiamo parlare di cervi, assistiamo a tradimenti in diretta o magari a qualche scatto d’ira e tanto trash, tutte queste perle avevano solo un papà:. Dopo tanto silenzio, oggiha deciso di rispondere, almeno in parte, a tutti coloro che in questi giorni stanno affollando i suoi social e le chat in privato chiedendo in mondo insistente proprio novità sullaindella nuova edizione di. In molti ormai sanno bene che il programma di Maria de Filippi quest’anno non andrà in. Non ci sono stati grandi annunci relativi ai casting e la produzione non si èalla ricerca di coppie, più o meno note, da mandare in Sardegna in ...

