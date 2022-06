Ema Stokholma | “Da 38 anni metto la sveglia per ricordarmi di mangiare”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 27 giugno 2022) Con un post su Instagram la dj Ema, pseudonimo di Morwenn Moguerou, 38, ha raccontato del suo rapporto con il cibo, in risposta alle decine di commenti sul suo corpo. La dj, stanca delle continue critiche al suo fisico, che rimarcano la sua magrezza, ha deciso di aprirsi scrivendo in una story di Instagram di soffrire di un disturbo legato all’alimentazione, l’inappetenza (ovvero l’assenza di stimolo della fame) fin da quando era bambina. La dj, conduttrice radiofonica e scrittrice ha confessato che potrebbe stare anche 24 ore senza sentire lo stimolo della fame. Fonte: Instagram @ema“Non mi colpisce quando dite che sono troppo magra o robe peggiori perché già lo so“, scrive Ema. “Ma non posso mai dire che soffro di inappetenza da quando sono bambina. Non posso dirlo perché mi viene ...