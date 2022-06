Davidovich Fokina | maratona show | prima gioia a Wimbledon

Pubblicità

Deiana_Luca9 : RT @im_jordanv: #Wimbledon | UPSET! ?? Hurkacz ???? è OUT da Wimbledon! Alejandro Davidovich Fokina ???? colpisce fortissimo a Londra e butta f… - valespo_91 : Mood della sottoscritta: Davidovich Fokina ?? Hubi ?? #Wimbledon2022 - Game_Set_Match_ : RT @GeorgeSpalluto: FUORI HURKACZ! Davidovich Fokina spreca 3 matchpoint di fila sul 5-3 40-0 del 3° set e poi rimonta da 3-5 nel 5° set, e… - Congiuric : Abbiamo avuto il primo super tie-break di questo Wimbledon (il primo di sempre, a Wimbledon!) nell'inattesa vittori… - giroveloce : 20 aces e fuori al primo turno contro Davidovich Fokina. Non so dire quale delle due fosse più difficile. -

Stava perdendo una partita praticamente vinta, l'ha vinta quando l'aveva praticamente persa. Alejandrosi impone su Hubert Hurkacz nella partita più "pazza" della prima giornata a Wimbledon 2022, e quasi certamente lo resterà per l'intera edizione. Lo spagnolo ha mancato tre match ...... sul quale Hubert Hurkacz al termine di una sfida durata 3h e 32 si è arreso in cinque set allo spagnolo Alejandro. Una sconfitta pesante ed inaspettata per il tennista polacco, ...These days, Novak Djokovic makes history just about every time he wins another match. On Monday, the top-ranked Serb did just that at Wimbledon.Stava perdendo una partita praticamente vinta, l'ha vinta quando l'aveva praticamente persa. Alejandro Davidovich Fokina si impone su Hubert ...